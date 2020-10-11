نائب : اتفاقية سنجار جاءت نتيجة ضغوط أمريكية وكردية واهملت كافة المكونات

2020/10/11 | 14:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي , الاحد , ان الاتفاقية التي عقدتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الإقليم بشأن قضاء سنجار كانت بضغوط امريكية وكردية , مشيرا انه كان يجب اشراك جميع مكونات سنجار من ايزيدين وشبك وعرب وغيرهم للخروج بصيغة حل مرضية للجميع .وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاتفاق الذي جرى بشان مشكلة سنجار جاء بعيد عن مشاركة مكونات القضاء من ايزيديين وشبك وعرب وغيرهم من سكنة المنطقة لتحديد الثوابت التي تضمن حقوق كافة الأطراف وبلاخص الايزيديين الذين تعرضوا لابشع الجرائم بحق انسانيتهم”.وأضاف ان “الاتفاق على ما يبدو من نقاطه يؤكد انه جاء نتيجة لضغوط أمريكية وكردية لتحقيق مصالح الاكراد وفق المادة 140 وحماية للتواجد الأمريكي من خلال اخراج الحشد الشعبي الذي ساهم بشكل كبير في تحرير سنجار الذي اعده الايزيديين بانه الدرع الذي يحميهم بحسب قول اميرهم”.وأوضح ان ” جهود ممثلة الأمين العام للمتحدة بلاسخارت كانت مهمة أمريكية وليست مهمة اممية”، مشيرا إلى أنه “كان الأولى من ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ان تجمع كافة الأطراف للاستماع الى مطالبهم الحقيقية ” .



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