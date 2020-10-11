وزير الخارجية لسفير بريطانيا: الحكومة شرعت باتخاذ إجراءات جديدة لتأمين عمل البعثات

2020/10/11 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع سفير بريطانيا في العراق ستيفن هيكي تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة والعالم.

وزير الخارجية أكد في بيان أن الحكومة شرعت باتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية والفنية والتنظيمية لإيجاد بيئة ملائمة لعمل جميع البعثات الدبلوماسية في بغداد.

وجرى خلال اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم التي تحظى بالاهتمام المشترك، وبحث الاستعدادات لزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المرتقبة إلى المملكة المتحدة.

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