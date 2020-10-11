عبوة ناسفة تستهدف رتلا للتحالف الدولي على طريق الخط السريع بين محافظتي السماوة والديوانية.

2020/10/11 | 14:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الأحد (11 تشرين الأول 2020)، انفجار عبوة

ناسفة على رتل ينقل معدات التحالف

الدولي على طريق الخط السريع بين

محافظتي السماوة والديوانية.

وذكرت الخلية في بيان صحفي اليوم

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