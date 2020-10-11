2020/10/11 | 14:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة النفط، الاحد، تخفيض سعر لتر

البنزين المحسن عالي الاوكتين الى 750

دينار، عازية سبب ذلك الى انخفاض الكلف

الاستيرادية، فيما اشارت الى ان

المحطات المجهزة لهذا النوع من البنزين

ستباشر بالتسعيرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يقرر تخفيض سعر البانزين المحسن) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يقرر تخفيض سعر البانزين المحسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).