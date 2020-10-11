شاهد اول صورة عالية الدقة لفيروس كورونا r] تساعد في فك شفراته

2020/10/11 | 14:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت تستمر رحلة البحث عن خبايا

وأسرار كورونا، تمكن عالم صيني من

الحصول على صور مجهرية عالية الدقة

للفيروس المستجد، يعتقد أنها الأولى من

نوعها في العالم.

فبحسب باحثين، يمكن لهذه الصور أن تساعد

في ف

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