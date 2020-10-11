القانونية البرلمانية تقرر عقد اجتماع غداً للاستماع لمقترحات الكتل بشأن الدوائر الانتخابية

2020/10/11 | 14:33 - المصدر: السومرية نيوز

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القانونية البرلمانية تقرر عقد اجتماع موسع غداً للاستماع لمقترحات الكتل بشأن الدوائر الانتخابية

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