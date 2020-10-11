2020/10/11 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_جركس =====================شذرة [9] الطبيعة في رأس الرواقيين:ينتقد نيتشه الرواقية لقولها أننا بجب أن نعيش وفقاً للطبيعة.



((تريدون أن تعيشوا "وفقاً للطبيعة"؟ آه أيها الرواقيون الأفاضل)).



لكنه يجادل أنه للقيام بذلك يجب علينا تزييف الطبيعة وتشويهها (تخيّلها على أنها قوّة منظّمة ومتناغمة، تجسّد المبادئ التي قد يتبنّاها البشر).



ومع ذلك، فإنّ نظرة نيتشه إلى الطبيعة مختلفة نوعاً ما، فهو يقول:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرح كتاب -ماوراء الخير والشر-: (9) - إبراهيم جركس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرح كتاب -ماوراء الخير والشر-: (9) - إبراهيم جركس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).