وقودٌ .. وعَدَسٌ مجروش - امين يونس

2020/10/11 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس " ..اُلقِيَ القبض على إمرأةٍ مُتلبِسة بسرقة بعض التفاح من السوبر ماركت .



سيقَتْ الى المحكمة وحضرَ زوجها الجلسة .



سألها القاضي : كُمْ تُفاحةٍ سرقتِ ؟ أجابتْ المرأة : ستة تفاحاتٍ ياسيدي .



القاضي : حكمنا عليكِ بالسجن لمدة ستة أيام .



وقبلَ أن يرفع الجلسة ، تدخلَ زوج السارقة مُخاطباً القاضي : سيدي ، أنها سرقَتْ أيضاً ، كيساً من العَدَس المجروش ! " .….بعد إخباريةٍ مضبوطة ، وعُقب مُراقبةٍ دقيقة ، ......





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