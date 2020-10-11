وقودٌ .. وعَدَسٌ مجروش - امين يونس

#امين_يونس " ..اُلقِيَ القبض على إمرأةٍ مُتلبِسة بسرقة بعض التفاح من السوبر ماركت .
سيقَتْ الى المحكمة وحضرَ زوجها الجلسة .
سألها القاضي : كُمْ تُفاحةٍ سرقتِ ؟ أجابتْ المرأة : ستة تفاحاتٍ ياسيدي .
القاضي : حكمنا عليكِ بالسجن لمدة ستة أيام .
وقبلَ أن يرفع الجلسة ، تدخلَ زوج السارقة مُخاطباً القاضي : سيدي ، أنها سرقَتْ أيضاً ، كيساً من العَدَس المجروش ! " .….بعد إخباريةٍ مضبوطة ، وعُقب مُراقبةٍ دقيقة ، ......
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