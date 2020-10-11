لاعبو وطني السلة يجرون فحوص كورونا

2020/10/11 | 14:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

اجرى لاعبو المنتخب الوطني لكرة السلة، فحوص كورونا للتاكد من حالتهم الصحية قبل خوض التدريبات.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “تسعة لاعبين من صفوف المنتخب الوطني، حضروا اليوم الى قاعة الشعب من اجل بدء التمرينات”.

واوضح أن “اللاعبين خضعوا للفحوص الطبية للوقوف على سلامتهم، قبل انطلاق التدريبات بقيادة مدرب اللياقة البدنية علي احمد”، مشيراً إلى أن “بقية اللاعبين سيلتحقون قريباً”.

يذكر ان المنتخب الوطني تنتظره استحقاقات دولية تتمثل بالتصفيات الاسيوية خلال الشهر المقبل.



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