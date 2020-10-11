اتحاد الكرة يعرض حقوق النقل التلفزيوني لدوري الكرة الممتاز في مزايدة علنية

2020/10/11 | 14:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد…

اعلنت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عرض حقوق النقل التلفزيوني لمباريات الدوري الممتاز للبيع في مزايدة علنية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، تعلن إجراء مزايدة علنية لبيع حقوق النقل التلفزيوني لمباريات الدوري العراقي الممتاز وبطولة كأس العراق لكرة القدم للموسم 2021/2020”.

واضافت انه “على الراغبين في الاشتراك بالمزايدة من القنوات الفضائية والشركات المتخصصة، مراجعة مقر الاتحاد وتقديم عروضهم الفنية والمالية في ظرف مغلق خلال مدة أقصاها ثمانية أيام من تاريخ نشر هذا الاعلان”.

ومن المقرر ان ينطلق دوري الكرة الممتاز في الـ25 من الشهر الجاري.



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