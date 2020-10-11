شرطة بغداد تصدر توجيهاً يخص الدراجات النارية

2020/10/11 | 14:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت قيادة شرطة بغداد، الاحد، بياناً يخص الدراجات النارية، مؤكدة منع "استقلال" الدراجة من قبل أكثر من شخص.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "في إطار جهود قيادة شرطة بغداد للحد من الجريمة وبكافة اشكالها وللحد من استغلال بعض المجرمين للدراجات تقرر منع استقلال الدراجة النارية من قبل أكثر من شخص".

وأضاف البيان أن "دورياتنا ستباشر بحجز المخالفين وفق الضوابط والتعليمات"، مؤكدة "عدم وجود استثناءات في هذا التوجيه لضمان تنفيذه بكل مهنية والتزام".

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