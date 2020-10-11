البورصة تبدأ أسبوعها على مكاسب

2020/10/11 | 14:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادارتفع مؤشر البورصة، الاحد، بنسبة 0،63% بعد ارتفاع اسهم 10 شركات خلال الجلسة

وجرى تداول 224 مليون سهم بقيمة 494,7 مليون دينار.

وارتفعت في المؤشر اسهم 10 شركات تقدمها اسم مصرف العطاء الاسلامي بـ 14.29% وأسهم الخياطة الحديثة بـ 10.00%.

وانخفضت في تداولات اليوم أسهم 5 شركات تقدمها أسهم مصرف الخليج بـ 7.14%، واسهم فندق فلسطين بـ 4.55%.

وكانت اسهم شركة المشروبات الغازية هي اكثر الاسهم نشاطاً من حيث قيمة التداولات بـ226,2 مليون دينار.

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