البلداوي ينتقد اتفاية سنجار ويؤكد بأنها جاءت بسبب ضغوط امريكية وكردية

2020/10/11 | 14:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي , الاحد , ان الاتفاقية التي عقدتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الإقليم بشأن قضاء سنجار كانت بضغوط امريكية وكردية , مشيرا انه كان يجب اشراك جميع مكونات سنجار من ايزيدين وشبك … Readmore

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