2020/10/11 | 14:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

تلقى وزير الخارجية فؤاد حسين، دعوة رسمية لزيارة روسيا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان "الوزير فؤاد حسين، التقى سفير روسيا لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، وبحث معه العلاقات العراقيّة-الروسيّة الستراتيجيّة التاريخيّة".

واكد حسين بحسب البيان، على "أهمّية تعزيز التعاون الثنائيّ بين بغداد وموسكو، مُعرباً عن رغبة الحُكُومة في تدعيم القدرات العراقيّة للحفاظ على الاستقرار، ومُواجَهة التهديدات الأمنيّة".

واشار حسين بحسب البيان إلى "جُهُود العراق في خلق فرص جديدة للتعاون بما يخدم مصلحة البلدين، ويُلبّي تطلعات الشعبين الصديقين".

وتابع البيان، ان "السفير الروسي قدم دعوة رسمية من وزير خارجية روسيا الاتحادية الى الوزير لزيارة موسكو وإجراء المباحثات مع المسؤولين الكبار في البلد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يتلقى دعوة رسمية لزيارة روسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يتلقى دعوة رسمية لزيارة روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).