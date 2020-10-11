التطبيعية تعلن مزايدة علنية لبيع حقوق نقل مباريات الدوري وبطولة الكأس

2020/10/11 | 14:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة، الاحد، عن مزايدة علنية لبيع حقوق نقل مباريات الدوري وبطولة الكأس.

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