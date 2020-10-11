2020/10/11 | 14:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة من وثيقة صادرة عن مجلس النواب، يبلغ فيها المحافظات رسمياً برفض تأسيس مكاتب تنسيقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. البرلمان يبلغ المحافظات رسمياً برفض تأسيس مكاتب تنسيقية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. البرلمان يبلغ المحافظات رسمياً برفض تأسيس مكاتب تنسيقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).