2020/10/11 | 15:05 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، انه سيتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة المنتخب الوطني خلال الأيام القادمة.

وذكر الاتحاد في بيان أن "الاتحاد العراقي لكرة السلة، قرر إتباع التعليمات الخاصة بخلية اللازمة في البلاد في أول تجمع لمنتخبنا الوطني بكرة السلة في بغداد".وأوضح أن "المنتخب أجرى الفحوص الدورية لفيروس كورونا المستجد في قاعة الشعب صباح اليوم تحت إشراف لجنة طبية من وزارة الصحة العراقية للحفاظ على سلامة اللاعبين".

وبين أن "المنتخب الوطني يستعد للدخول بأول وحدة تدريبية يوم غد الاثنين بقاعة الشعب في تمام الساعة السادسة مساء".وأشار الاتحاد إلى أن "رئيس الاتحاد حسين العميدي وخالد نجم أمين السر بلاعبي المنتخب واخبروهم باستعدادات وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال بالدعم المعنوي والمادي الكامل لمنتخبنا وإجراء المعسكر الداخلي والخارجي واستقطاب المدرب الأجنبي في الأيام القليلة القادمة وكذلك بعض اللاعبين المقتربين وضمهم تحت صفوف منتخبنا الوطني استعداداً لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم نهاية تشرين الثاني في البحرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال أيام.. مدرب أجنبي يقود المنتخب الوطني لكرة السلة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال أيام.. مدرب أجنبي يقود المنتخب الوطني لكرة السلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).