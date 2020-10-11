المالية النيابية: مجلس النواب يتسلم قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) للاشهر المتبقية

2020/10/11 | 15:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن مقرر اللحنة المالية النيابية احمد الصفار اليوم الاحد ، ان” مجلس النواب يتسلم قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) للاشهر المتبقية من هذا العام”.

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