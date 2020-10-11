إحداها استهدفت رتلا ينقل معدات للتحالف.. الإعلام الأمني توضح بشأن انفجار عبوتين ناسفتين

2020/10/11 | 15:13 - المصدر: NRT عربية

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رتل ينقل معدات لقوات التحالف

فوتو: ارشيف

منذ 20 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت خلية الإعلام الأمني، الأحد، انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للتحالف الدولي على طريق الخط السريع بين محافظتي السماوة والديوانية، فيما أشارت إلى انفجار عبوة ناسفة على عجلة أمنية في محافظة نينوى دون خسائر.

وذكرت الخلية في بيان اليوم، 11 تشرين الأول 2020، أن "رتلا كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة على طريق الخط السريع بين محافظتي السماوة والديوانية".

وأضاف البيان، أن الانفجار "أدى إلى إضرار بإحدى العجلات"، مبينا ان الرتل استمر بالحركة نحو وجهته المقصودة.

وفي بيان آخر أفادت خلية الإعلام الأمني، بأن "عبوة محلية الصنع، انفجرت على الطريق الترابي بين قريتي سروح وهزاع في ناحية الشورى بمحافظة نينوى، ضمن قاطع الفوج الثاني باللواء 75 في الفرقة 16 التابعة لقيادة عمليات نينوى، على عجلة تابعة للفوج ذاته".

وأشار البيان إلى أن "الانفجار أدى إلى حصول أضرار بالعجلة دون خسائر بشرية".

ر.إ

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