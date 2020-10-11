صحة دهوك تكشف اصابة 3 اشخاص بفيروس كورونا للمرة الثانية بعد تعافيهم

2020/10/11 | 15:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول اعلام مديرية صحة محافظة دهوك حمزة رزيكي يوم الاحد ان ثلاثة اشخاص اصيبوا للمرة الثانية بفيروس كورونا بعد تعافيهم من الاصابة الأولى.واوضح رزيكى : ان المصابين الثلاثة تعافوا بعد اصابتهم للمرة الثانية بالفيروس، مردفا بالقول ان اثنين … Readmore

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