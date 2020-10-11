منع دخول وتجوال دراجات الـ(تك تك) داخل البصرة بدءا من السبت المقبل

2020/10/11 | 15:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

قررت اللجنة الأمنية في محافظة البصرة منع دخول الدراجات النارية نوع (تك تك) وتجوالها داخل مركز المدينة اعتبارا من يوم السبت المقبل .

وذكر مدير مرور البصرة العميد عادل فياض السوداني ” في بيان اليوم ” ان المديرية ستباشر باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالحجز والغرامة .

واضاف ” سبق وان وجهنا الدعوة الى أصحاب الدراجات النارية بكل اصنافها والستوتة والتكتك الى تسجيلها في المديرية .



مبينا تأتي هذه الدعوة لإعطاء فرصة للمواطنين أصحاب الستوتات والتكتك ” للمراجعة لغرض التسجيل كون التسجيل مفتوح واللوحات متوفرة ولايوجد عذر بعدم المراجعة .

ودعا السوداني الى ” التعاون والإلتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة لتجنب المحاسبة القانونية .

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