نائب :اعادة البيشمركة إلى سنجار وسهل نينوى قد يؤدي إلى فتنة بين المكونات

2020/10/11 | 15:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

قال عضو مجلس النواب العراقي النائب عدي شعلان ابو الجون اليوم الاحد ، ان اتفاق سنجار الذي يتضمن عودة البيشمركة الى سنجار قرار غير مدروس وقد يؤدي إلى نتائج يصعب السيطرة عليها

وقال ابو الجون في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي وتلقت “خبر برس” نسخة منه ،”ان الاتفاق الاخير ان البيشمركة هي من انسحبت من سهل نينوى وسنجار دون علم سكانها ما سمح بدخول داعش وكانت تلك نكبة وجريمة نكراء بحق الازيديين،مبينا ان هذا الاتفاق لربما قد يكون بادرة لجس النبض تمهيدا لإعادة البيشمركة الى كركوك في الأيام المقبلة ما نعتبرها خطوات خطرة وعلى الحكومة ان تعلم موقفنا الرافض لتقديم تنازلات لمكون على حساب اخر

وتسال ابو الجون عن الأسباب التي دفعت الحكومة للتواصل الى اتفاق سنجار مع ادارة اقليم كردستان بينما كان الواجب الوطني والأخلاقي يحتم التحقيق ومسالة الاقليم عن ايرادات النفط خلال 10 سنوات مضت”.

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