عمليات بغداد تنفي مقتل محام بتفجير في العاصمة يوم امس

2020/10/11 | 15:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، مقتل محام إثر انفجار عبوة ناسفة في العاصمة.وقالت القيادة في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: أنه “لا صحــة لما انتشـــر في عدد من وسائـــل الإعلام ومواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي ليوم امس عن مقتل محــام اثر انفجــار عبوة ناسفـــة في بغداد منطقـــة الطوبجــي”.وأضافت، “نحن […]

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