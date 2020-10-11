2020/10/11 | 15:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت تركيا اول موقف لها بخصوص اتفاق سنجار الذي ابرمته الحكومة مع اقليم كرستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن أول موقف لها من اتفاق سنجار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعلن أول موقف لها من اتفاق سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).