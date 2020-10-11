2020/10/11 | 15:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفت قيادة عمليا بغداد، مقتل محامٍ بانفجار في منطقة الطوبجي في العاصمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تنفي مقتل محامٍ بانفجار في الطوبجي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تنفي مقتل محامٍ بانفجار في الطوبجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).