التطبيعية تبيع حقوق النقل التلفزيوني لمباريات الدوري الممتاز المزايدة علنية

2020/10/11 | 15:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد اعلنت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عرض حقوق النقل التلفزيوني لمباريات الدوري الممتاز للبيع في مزايدة علنية.وذكرت الهيئة في بيان أن "الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، تعلن إجراء مزايدة علنية لبيع حقوق النقل التلفزيوني لمباريات الدوري العراقي الممتاز وبطولة كأس العراق لكرة القدم للموسم 2021/2020".وبينت انه "على الراغبين في الاشتراك بالمزايدة من القنوات الفضائية والشركات المتخصصة، مراجعة مقر الاتحاد وتقديم عروضهم الفنية والمالية في ظرف مغلق خلال مدة أقصاها ثمانية أيام من تاريخ نشر هذا الاعلان".يذكر ان دوري الكرة الممتاز سينطلق في الـ25 من تشرين الاول الجاري.ومن المقرر ان تعلن الهيئة التطبيعية عن شركة راعية لدوري الكرة الممتاز خلال الايام المقبلة

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