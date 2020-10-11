كريستيانو رونالدو يكشف موعد اعتزاله..

2020/10/11 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الأحد، موعد اعتزاله ممارسة كرة القدم دوليًا، في تصريح مقتضب تناقلته وسائل إعلام عالمية على نطاق واسع.

والنجم البالغ من العمر 35 عامًا، ما يزال يقدم مستويات خارقة في مسيرته الطويلة مع كرة القدم، حيث لمع بشدة بين صفوف يوفنتوس، في الفترة الماضية، للدرجة التي دفعت تقارير صحفية عدة، إلى التكهن بأنه سيظل يلعب في مستوى عالٍ، فترة أطول، إذ ارتبط اسمه بخوض تجربة احترافية جديدة.

وصرح رونالدو، بحسب ما نقلته شبكة سبورت بايبل البريطانية، بقوله: "كأس العالم 2022، سيكون الأخير لي".

ويقدم رونالدو مسيرة رائعة مع منتخب بلاده البرتغال، خاصة حين قاده إلى التتويج بكأس الأمم الأوروبية، يورو 2016، كما أنه ما يزال يحطم الأرقام القياسية على مستوى تسجيل الأهداف دوليًا.

وأحرز رونالدو بقميص منتخب البرتغال 101 هدفًا دوليًا، ويفصله 8 أهداف فقط عن رقم الإيراني على دائي، أكثر من سجل أهدافًا مع منتخب بلاده، عبر تاريخ كرة القدم.

ورونالدو أصبح أول لاعب أوروبي يتخطى حاجز الـ 100 هدف دولي.

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