عمليات بغداد تنفي أنباء انفجار عبوة وتسببها بمقتل محام في العاصمة

2020/10/11 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد (11 تشرين الأول 2020)، مقتل محامٍ بسبب انفجار عبوة ناسفة في منطقة الطوبجي في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "لا صحة لما انتشر في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ليوم 10/10/2020 عن مقتل محــام إثر انفجــار عبوة ناسفـــة في بغداد بمنطقـــة الطوبجــي".

وأضاف البيان: "نحن في الوقت الذي ننفي فيه الخبر نفياً تاماً نهيب بالمؤسسات الاعلامية والوكالات الخبرية توخي الدقة، في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الاخبار المضللة والكاذبة".

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