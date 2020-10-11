بعد مساهمتهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي في أكثر من محصول.. الزراعة النيابية تطالب بإطلاق مستحقات الفلاحين

2020/10/11 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، سلام الشمري، الأحد، (11 تشرين الأول 2020)، بصرف 3 تريليونات دينار كمستحقات لمزارعي المحاصيل الستراتيجية.

وقال الشمري في حديث لـ (بغداد اليوم): "نعيد التذكير بأنه تم خلال العام الماضي تخصيص أكثر من 3 تريليونات دينار كمستحقات لمزارعي المحاصيل الستراتيجية بعد وصول انتاج العراق من محصولي الحنطة والشعير إلى 4 ملايين و750 ألف طن، وفي العام الحالي إلى أكثر من 500 ألف طن".

وعبر الشمري، عن أسفه لـ "غياب خطة رصينة لدعم الفلاحين"، مؤكداً أن "وزارة المالية لم تخصص أي مستحقات للمزارعين او تؤمن المبالغ الكافية لسد الايرادات التسويقية لمحصولي الحنطة والشعير بالإضافة إلى أن مستحقات محصول الذرة الصفراء لم تسدد الى الان للمزارعين لعام 2019 في مخالفة للضوابط والمعايير".

وطالب رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية بـ "دعم القطاع الزراعي دعما ملحوظا للمضي بتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة وان وزارة الزراعة أعلنت في وقت سابق عن اكتفاء البلاد الذاتي لعدد من المحاصيل اهمها الستراتيجية"، مؤكداً "الحاجة الى أكثر من تريليون دينار لسد مستحقات مزارعي الحنطة والشعير فقط".

وتابع، أن "وزارة الزراعة لم تجهز المزارعين الى الان بالمبيدات الحشرية"، لافتاً إلى أنه "لا يوجد دعم لا للمدخلات ولا للمخرجات وهذا ما سيسبب اخفاقاً لدى المزارعين الذين لم يسددوا ما عليهم من التزامات لدى المصرف الزراعي الذي بدوره يطالب بتسديد ما بذمتهم في ظل عدم اعطاء الدولة مستحقاتهم".

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