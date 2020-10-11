2020/10/11 | 15:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلنت كتائب حزب الله في العراق، الأحد، موافقة الفصائل المسلحة كافة على "هدنة" على خلفية تهديد الولايات المتحدة بإغلاق مقر السفارة الأميركية في بغداد.



وقال المتحدث الرسمي باسم الكتائب محمد محيي في تصريح لوكالة "رويترز" تابعه "ناس"، (11 تشرين الأول 2020)، إن "الفصائل المسلحة وافقت على تعليق الهجمات الصاروخية على القوات الأمريكية بشرط أن تقدم الحكومة العراقية جدولاً زمنياً لانسحاب القوات الأميركية".

وأضاف محيي، أن "الفصائل قدمت وقفاً مشروطاً لإطلاق النار"، مؤكداً أن الاتفاق "يشمل كل فصائل المقاومة (المناهضة للولايات المتحدة) بما في ذلك أولئك الذين كانوا يستهدفون القوات الأميركية".

وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم كتائب حزب الله في تصريح، إن "التهديدات الأميركية بإغلاق السفارة جعلت الأمورمعقدة جداً في العراق واستدعت تهدئة التوترات".

وأكد، "الفصائل وافقت على هدنة مشروطة في الهجمات على القوات الأميركية".

لكنه هدد أيضاً، بأن "الفصائل العراقية ستستخدم كل الأسلحة المتاحة لها إذا بقيت القوات الأميركية لأجل غير مسمى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتائب حزب الله تعلن إيقاف الهجمات: تهديد واشنطن بإغلاق السفارة يستدعي التهدئة!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتائب حزب الله تعلن إيقاف الهجمات: تهديد واشنطن بإغلاق السفارة يستدعي التهدئة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).