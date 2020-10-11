2020/10/11 | 15:36 - المصدر: عين العراق

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عمليات بغداد تنفي مقتل محام بتفجير في الطوبجي

نفت قيادة عمليات بغداد، الأحد، (11 تشرين الأول، 2020) مقتل محام بتفجير في الطوبجي.

وقالت القيادة في بيان انه "لا صحة لما انتشر في عدد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن مقتل محام اثر انفجار عبوة ناسفة في بغداد منطقة الطوبجي".

ودعت القيادة "المؤسسات الاعلامية والوكالات الخبرية الى توخي الدقة في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الاخبار المضللة والكاذبة".

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