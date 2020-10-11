وثيقة : الحكومة تحتاج اكثر من41 تريليون دينار قروض لـ تغطية النفقات

2020/10/11 | 15:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اظهرت وثيقة مسربة حصلت عليها “المستقلة” ، تؤكد ان حكومة مصطفى الكاظمي تحتاج اكثر من 41 تريليون دينار قروض لغرض تغطية النفقات التشغيلية للاشهر المتبقية للسنة المالية 2020 .

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