2020/10/11 | 15:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أوفدت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، لجنة تحقيقية وصفتها بانها عالية المستوى إلى محافظة البصرة للتحقيق في حادثة مقتل مدير شركة دايو المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير.وقال بيان للوزارة، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه: ان “هذه اللجنة ستعمل إلى جانب لجنة تحقيقية أخرى شكلتها مديرية شرطة محافظة البصرة حول حادثة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تعلن ايفاد لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في مقتل مدير شركة دايو الكورية المركز الخبري الوطني.

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