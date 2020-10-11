اعتقال أحد أبرز تاجر المخدرات وبحوزته 94 الف حبة “كبتاجون” في الرمادي

2020/10/11 | 15:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار…

أفاد قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، الاحد، باعتقال أحد أبرز تجار المخدرات في مدينة الرمادي.

وقال كسار لـ /المعلومة / إن “قوة أمنية من قيادة شرطة الانبار شرعت بحملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من مدينة الرمادي، على خلفية ورود معلومات استخبارية دقيقة افادت بوجود احد ابرز تجار المخدرات”.

وأضاف، أن “القوات الامنية اعتقلت المتهم وضبطت بحوزته 94 الف حب مخدرة نوع كبتاجون”، معتبرا أن “هذه الكمية الاعلى في غضون الايام القليلة المقبلة التي شهدت اعتقال عدد من تجار الحبوب المخدرة والحشيشة في مناطق مختلفة من مدن الانبار”.

وأشار الى أن “المعتقل تم نقله وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة المزيد من التفاصيل عن بقية المتاجرين بالمواد الممنوعة”.



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