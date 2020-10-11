الصحة تعلن وصول أدوية مضادات حيوية

2020/10/11 | 15:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة، وصول شاحنات محملة بأدوية المضادات الحيوية عبر منفذ طريبيل الحدودي.وذكرت الشركة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “وصلت شاحنات مبردة محملة بعقار VOXIN 1gm vial وهو مضاد حيوي من انتاج شركة VIANEX S.Aوقد تابع قسم الاخراج الكمركي انجاز كافة […]

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