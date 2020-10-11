القانونية النيابية تقرر عقد اجتماع للاستماع لمقترحات الكتل بشأن الدوائر الانتخابية

2020/10/11 | 15:44 - المصدر: NRT عربية

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اجتماع اللجنة القانونية النيابية

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قررت اللجنة القانونية في البرلمان، الأحد، استضافة الكتل النيابية يوم غد للاستماع الى ارائهم بشأن آلية توزيع الدوائر الانتخابية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان اليوم، 11 تشرين الأول 2020، أن اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي، رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم، لمناقشة آلية توزيع الدوائر الانتخابية.

واضاف البيان أن " الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة بحضور عدد من نواب لجان نيابية مختلفة، ناقش آلية توزيع الدوائر الانتخابية وعدد الدوائر في كل محافظة".

وأشار إلى ان "اللجنة استمعت الى آراء ومقترحات النواب الذين أكدوا على ضرورة مواصلة النقاشات بشأن الموضوع لحين الخروج بصيغة نهائية تلبي طموح الشارع العراقي".

وقررت اللجنة القانونية مخاطبة الكتل النيابية لغرض عقد اجتماع موسع يوم غد الاثنين للاستماع الى مقترحاتهم بشأن توزيع الدوائر الانتخابية.

ر.إ

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