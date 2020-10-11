العراق يسجل 62 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/10/11 | 15:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علنت وزارة الصحة والبيئة يوم الاحد، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا المستجد، لافتة الى تسجيل 62 حالة وفاة جديدة.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد الاصابات الجديدة بفايروس كورونا 2206، فيما حالات الشفاء 3827، كما تم تسجيل 62 حالة وفاة وكما الجدول ادناه:

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة‌

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