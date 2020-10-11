وزارة الصحة تسجل 2206 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 3827 حالة

2020/10/11 | 15:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اعلنت وزارة الصحة احصائية جديدة بعدد حالات الشفاء والاصابات والوفيات بفيروس كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الاحد، ان " الموقف الوبائي سجل 2206 اصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 3827 مصاباً للشفاء".

وسجلت الوزارة في "موقفها اليومي 62 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا موزعة في عموم البلاد".

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