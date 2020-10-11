حزب العمال الكردستاني يعلن موقفه من اتفاق سنجار ويحذر

2020/10/11 | 15:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن المجلس الذاتي الديمقراطي المقرب من حزب العمال الكردستاني، رفضه اتفاق بغداد وأربيل، بشأن قضاء سنجار.

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