متوقعة تأجيل الانتخابات.. القانونية النيابية: اتفاق الى حد كبير بحسم الخلاف على الدوائر

2020/10/11 | 15:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: اين نيوز} كشف مقرر اللجنة القانونية النيابية يحيى المحمدي، عن اتفاق الى "حد كبير" بين القوى السياسية بشأن الخلاف على الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات النيابية.وقال المحمدي لوكالة {اين نيوز} ان "موعد الانتخابات المبكرة في 6 حزيران المقبل أولي ولكن بقناعتي لا يمكن اجراء الانتخابات بهذا الموعد وفي أفضل الأحوال سيكون في نهاية العام 2021 وربما تؤجل في حال حصول أي ظرف يستدعي لتأجيلها".وعقدت اللجنة اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاحد مناقشة آلية توزيع الدوائر الانتخابية.وناقش الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة بحضور عددا من نواب لجان نيابية مختلفة آلية توزيع الدوائر الانتخابية وعدد الدوائر في كل محافظة.واستمعت اللجنة الى "آراء ومقترحات النواب مؤكدين على ضرورة مواصلة النقاشات بشأن الموضوع لحين الخروج بصيغة نهائية تلبي طموح الشارع العراقي".وعلى صعيد متصل قررت اللجنة مخاطبة الكتل النيابية لغرض عقد اجتماع موسع يوم غد الاثنين للاستماع الى مقترحاتهم بشأن توزيع الدوائر الانتخابية.

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