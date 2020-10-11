"كنا على خطأ".. كورونا يتلاعب بجهاز المناعة ويحير العلماء

2020/10/11 | 16:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد كان العلماء يتعاملون مع المرضى الذين أصيبوا به على أنهم محميين منه، خاصة مع أنتاج أجسامهم لكميات كبيرة من الأجسام المضادة.

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