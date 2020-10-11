نائب يعلن إرسال 320 مليار دينار إلى كردستان.. وأربيل تؤكد استعدادها لتوزيع الرواتب

2020/10/11 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، (11 تشرين الأول 2020)، أن الحكومة العراقية أرسلت مبلغ 320 مليار دينار لصالح حكومة إقليم كردستان.

وقال عضو اللجنة، أحمد حاجي، في تصريح صحفي إن "الحكومة العراقية أرسلت مبلغ 320 مليار دينار المتفق عليه سابقاً لتوزيع رواتب الموظفين".

الى ذلك، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل إن "وزارة المالية أكملت كل استعداداتها لتوزيع الرواتب مع وصول 320 مليار دينار من بغداد".

وكانت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان قد اتفقتا في (15 آب 2020) على على تمويل الإقليم بمبلغ 320 مليار دينار شهرياً لأشهر آب وأيلول وتشرين الأول، وتوحيد إجراءات المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية.

ويقضي الاتفاق بأن يتم الاتفاق في الأعوام القادمة على تحديد مبلغ بنسبة عادلة من الموازنة العامة الاتحادية لإقليم كوردستان من خلال الأخذ بالمعايير الدستورية والنسب السكانية وواردات إقليم كوردستان (النفطية وغير النفطية) في العام السابق.وتنص وثيقة الاتفاق التي ستكون سارية المفعول لحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، على أن يتم الاتفاق خلال 35 يوماً من هذا الاتفاق على آلية لتسديد وجدولة تسديد ديون مصرف TBI المترتبة على إقليم كوردستان، وأيضاً معالجة ديون إقليم كوردستان السابقة على أن لا يمانع الإقليم تقديم جميع المعلومات المطلوبة لوضع خطة عمل لمعالجتها.وبخصوص موضوع تدقيق الحسابات، ينص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من ديوان الرقابة المالية والاتحادية ومن الإقليم لمعالجة موضوع الحسابات المترتبة بذمة الطرفين والاتفاق على طرق تسوية الحسابات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ومن حسابات العام 2014 حتى العام 2020، ويقدم الإقليم كافة المعلومات التي طلبتها الحكومة الاتحادية.

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