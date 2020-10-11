صحة الأنبار لموظفيها: توجهوا إلى أقرب منفذ لاستلام الرواتب

2020/10/11 | 16:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعت دائرة صحة محافظة الأنبار، الاحد، موظفيها إلى استلام رواتب شهر أيلول الماضي، وذلك عن طريق منافذ الماستر كارد.



وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 تشرين الأول 2020)، "الى كافة موظفي دائرة صحة الانبار الكرام، الرجاء التوجه الى اقرب منفذ للماستر كارد لاستلام راتب شهر آيلول لسنة ٢٠٢٠".

وأضاف، "على الموظفين الالتزام بتوصيات خلية الأزمة المتمثلة بعدم التجمهر بكثافة امام منافذ الصرف، وارتداء الكفوف والكمامة وترك مسافات متباعدة قدر المستطاع".

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