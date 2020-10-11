2020/10/11 | 16:04 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الصحة: تسجيل 2206 إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3827 حالة و62 وفاة

الصحة: عدد حالات الشفاء الكلي: 336157 حالة بنسبة شفاء 83.6 بالمئة

الصحة: عدد الإصابات الكلي: 402330 إصابة

الصحة: عدد الحالات تحت العلاج: 56321 حالة

الصحة: عدد الحالات في العناية المركزة: 528 حالة

الصحة: عدد الوفيات الكلي: 9852 حالة

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