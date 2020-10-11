2020/10/11 | 16:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت كتائب حزب الله في العراق، اليوم الأحد، موافقة فصائل المقاومة كافة على “هدنة”، نتيجةً لتهديد الولايات المتحدة بإغلاق مقر السفارة الأميركية في بغداد.وقال المتحدث الرسمي بإسم الكتائب محمد محيي في تصريح لوكالة “رويترز” تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”: إن “فصائل المقاومة المسلحة وافقت على تعليق الهجمات الصاروخية على القوات الأمريكية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتائب حزب الله: جميع فصائل المقاومة وافقت على هدنة بشرط جدولة انسحاب القوات الامريكية من العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتائب حزب الله: جميع فصائل المقاومة وافقت على هدنة بشرط جدولة انسحاب القوات الامريكية من العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتائب حزب الله: جميع فصائل المقاومة وافقت على هدنة بشرط جدولة انسحاب القوات الامريكية من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).