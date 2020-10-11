الموسوي : على الكاظمي تحمل تبعات اتفاقية سنجار ..ستجر البلاد الى ما لا يحمد عقباها

2020/10/11 | 16:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

قال النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي اليوم الاحد ، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقع مرة اخرى في قرارات متسرعة وغير المدروسة واخرها اتفاقية سنجار التي قد تجر البلاد الى امور لا يحمد عقباها يتحملها الكاظمي الذي ابرم هذه الاتفاقية الغامضة دون الرجوع الى مجلس النواب او ممثلي سنجار في البرلمان من النواب العرب الذي رفضوا هذه الاتفاقية جملة وتفصيلا.وبين الموسوي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ،” ان هذه الخطوة ستأزم الاوضاع في هذا القضاء الذي شرد اغلب مواطنيه نتيجة دخول داعش الارهابي في وقت سابق في محافظة نينوى وكان الاجدر بالكاظمي ان يبحث عن حل يرضي جميع الاطراف ويعيد النازحين الى مناطق سكناهم وان لا يقتصر الاتفاق بينه وبين الكرد كون هذا القضاء يضم العديد من القوميات والديانات التي لها الحق في اختيار مصيرها مشيرا الى ان مسك الارض هناك يجب ان يقتصر على الجيش العراقي لا غير وذلك لابعاد هذه المدنية عن التخندق القومي والطائفي”.

فيما استغرب الموسوي من بنود هذه الاتفاقية الغامضة التي لم تعرض على مجلس النواب لمعرفة فحواها وهذا ما اثار مخاوف اوساط نيابية عدة مما سيجري بعد هذا الاتفاق وربما سيكون مبرر لمشاكل اخرى تخص مناطق متنازع عليها كثيرة”.

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