كتلة النهج الوطني تنتقد تقسيمات الدوائر الانتخابية وتؤشر عدة ملاحظات

2020/10/11 | 16:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، الأحد، أن تقسيمات الدوائر الانتخابية وزعت وفق اتفاق سياسي بين كتل محددة بما يراعي جغرافيا انتشار ناخبيها.

وقال طعمة، في بيان صحفي، اليوم، 11 تشرين الأول 2020، إن "تقسيمات الدوائر الانتخابية التي تضمنها الجدول الملحق قد تم توزيعها وفق اتفاق سياسي بين كتل محددة بما يراعي جغرافيا انتشار ناخبيها، وهذا الأسلوب يمثل مصادرة واضحة لأصوات بقية الناخبين وتحكم مسبق بنتائج الانتخابات بعيدا عن إرادة أغلبية المصوتين" .

واضاف ان "هذه الطريقة في توزيع الدوائر في الإبقاء على نفس الخريطة السياسية في غالبية توجهاتها وتكويناتها السياسية مما يغلق فرص التغيير والإصلاح السياسي"، مبينا انها "ستضعف بشكل كبير نسبة المشاركة في الانتخابات نتيجة ضعف الأمل بإحداث التبديل المطلوب شعبيا في البرلمان العراقي وتعود الاعتراضات على مخرجات هذه العملية الانتخابية بما يشابه ما أعقب انتخابات عام 2018 او يزيد عليها".

وتابع أن "غياب المعايير الموحدة في توزيع الدوائر الانتخابية للمحافظة فتم إلحاق مناطق لا تتقارب جغرافيا مع مناطق أخرى في دائرة واحدة ولايوجد تفسير لهذا السلوك الا مراعاة الوضع الانتخابي لجهة سياسية محددة أو مرشح سياسي معين بذاته ".

وأشار طعمة، إلى ان "الطريقة تفتقد للبساطة والسهولة في تحديد الناخب للمرشحين فقد ينتخب المصوت مرشحا وهو ليس ممن ترشح على الدائرة الانتخابية التي يسكنها الناخب فيذهب صوته هدرا ولا يحتسب، كما أنه تزيد في هذا المقترح نسبة عدم المطابقة بين محل سكن الناخب ومركز الاقتراع الذي يدلي بصوته فيه، فقد تكون المسافة بينهما عشرات الكيلومترات مما يضعف حافزه في تحمل كل هذه الصعوبات للإدلاء بصوته وتتضاعف هذه النسبة كلما صغرت حجوم الدوائر الانتخابية".

وختم بالقول " يسهم هذا النظام في انتاج برلمان يطغى على اهتمامه الجانب المحلي المحدود وتغيب في غالب أحواله القضايا الوطنية العامة العابرة للمناطقية المحدودة، ومن الواضح فان تغافل الغايات المتعلقة بالمصالح العامة سيضيع حتى المصالح المحلية والفردية".

ر.إ

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