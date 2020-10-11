تحسبا للموجة الثانية، “حازم تحسين بك” يعمم قرار باغلاق قاعات التعازي والافراح للوقاية من كورونا

2020/10/11 | 16:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نصر حاجي تحسبا للموجة الثانية من انتشار وباء كورونا ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة عامة، وبعد تزايد حالات الاصابات بفايروس كورونا، وحفاظا على ارواح اهلنا وخاصة كبار السن والمصابين بالامراض المزمنة.اصدر سمو الامير حازم تحسين سعيد (امير الايزيديين في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى)، قرارا الى جميع …

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