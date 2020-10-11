القانونية النيابية تعقد اجتماع للاستماع لمقترحات الكتل بشأن الدوائر الانتخابية

2020/10/11 | 16:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة القانونية النيابية اليوم الأحد اجتماعا، لبحث مقترحات الكتل السياسية حول توزيع الدوائر الانتخابية.

وقالت ألماس فاضل عضو اللجنة خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الاحد: ان اللجنة عقدت اليوم اجتماعا لبحث ومناقشة آلية توزيع الدوائر الانتخابية.

وأضافت: انه من الصعوبة ان يتم التوصل الى صيغة نهائية حول القانون، مؤكدة ان اللجنة ستعقد اجتماع ثان يوم غد الاثنين، بحضور الكتل النيابية، مرجحة ان تستمر اللجنة بعقد اجتماعتها لحين الخروج بصيغة نهائية تلبي طموح جميع الاطراف.

هذا وكان مجلس النواب قد عقد جلسة أمس السبت للتصويت على قانون الانتخابات برئاسة محمد الحلبوسي، فيما لم تتوصل الى صيغة نهائية للقانون.

من جانبه قال النائب شيروان ميرزا عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح سابق لـ PUKmedia، ان رئاسة مجلس النواب قررت ابقاء الجلسة مفتوحة الى اشعار اخر لحين التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية حول مسألة الدوائر الانتخابية.

PUKmedia هاميار علي‌

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