نحن و المخزن - علي فقير

2020/10/11 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_فقير لم يسبق للمخزن أن رحب في مؤسساته، و أن مدح أحد خصومه الرئيسيين، أحد المدافعين ميدانيا، و ليس لفظيا، عن القضايا العادلة عامة، و قضايا الكادحين والكادحات خاصة.



ففي المدة الأخيرة، صعد المخزن من تطويقه للإطارات الرافضة للعبته، و من قمع الأصوات الحرة.ففي هذا الإطار يمكن فهم الهجوم المباشر و الغير المباشر على النهج الديمقراطي، و على رموز من رموز الصمود في وجه مخططاته.– أعطيت التعليمات لمختلف وسا ......





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